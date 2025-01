Giro di vite sulla vendita di alcol nella zona della stazione a Empoli

EMPOLI – Giro di vite sul consumo di alcol nella zona della stazione a Empoli.

La numero 27 del 20 gennaio, disciplina una stretta sugli orari di chiusura degli esercizi di vicinato alimentare non oltre le 21 e quelli di attività prevalente di artigianato alimentare non oltre le 22.30 nelle seguenti aree : via Marchetti, piazzetta della Madonna della Quiete, via Giuseppe Del Papa, piazza Don Minzoni, via Palestro e via Spartaco Lavagnini.

La numero 26 del 20 gennaio, punta invece sulper gli esercizi commerciali diIn quelle zone viene vietata la vendita per il solo asporto di bevande alcoliche, riferendosi agli esercizi in cui è consentita la somministrazione di bevande alcoliche solo all’interno del locale e nelle sue pertinenze solo previo sbicchieramento.. Anche questa ordinanza è valida fino al 30 giugno 2025.Le ordinanze vanno dunque a limitare, e laddove possibile, eliminare la vendita di alcol in alcuni momenti specifici della giornata, quando in passato erano state raccolte segnalazioni da parte di commercianti e residenti di. Lo si va a fare in un’area sensibile, quella del centro e della vicina stazione ferroviaria, dove l’amministrazione comunale era già intervenuta limitando gli orari di apertura di alcuni esercizi commerciali segnalati alla prefettura dalle forze dell’ordine perché in passato frequentati da persone che sono state oggetto di denuncia o arresto.

L’oggetto delle ordinanze firmate oggi è stato a lungo discusso e condiviso con la Prefettura, le forze dell’ordine e di polizia, partendo dagli effetti delle ordinanze legate alla chiusura, per poi arrivare all’ulteriore stretta di questi giorni, ritenendo che questi provvedimenti potranno essere efficaci a beneficio della cittadinanza e dei commercianti.

“Abbiamo studiato molto per un intervento puntuale ed efficace di questo tipo – così commenta il sindaco Alessio Mantellassi -, considerando il buon esito di quanto iniziato dalla precedente amministrazione e proseguito con la nostra giunta. Dopo l’approvazione in Consiglio comunale delle modifiche al regolamento di polizia urbana, siamo a un vero e proprio punto di svolta. Quello di Empoli è un provvedimento finora inedito in altre parti d’Italia, siamo i precursori di una regolamentazione in termini di sicurezza che crediamo possa fare del bene a tutta la città. Salvaguardiamo esercizi commerciali come pub e ristoranti, obbligando loro a non vendere bevande da asporto ma consumandole solo nelle pertinenze. Per gli altri negozi di vicinato e per i distributori automatici di alcolici dovevamo però imporre una limitazione forte per le ore notturne e così è stato. Ringrazio del prezioso contributo la polizia di Stato, carabinieri e polizia municipale per questo percorso elaborato assieme, sono molto soddisfatto dei documenti prodotti finora“.