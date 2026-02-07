11.3 C
Firenze
sabato 7 Febbraio 2026
Lutto nel mondo del giornalismo sportivo per la morte a 54 anni di Michele Haimovici

Ha raccontato per anni le gesta dell'Empoli Fc prima di diventarne il responsabile della comunicazione: il ricorso della società

Cronaca
Lutto nel mondo del giornalismo sportivo per la morte a 54 anni di Michele Haimovici (foto da video Pianeta Empoli)
EMPOLI – Grave lutto nel mondo del giornalismo sportivo per la morte, a 54 anni, di Michele Haimovici.

A ricordarlo anche l’Empoli Fc. “Il presidente Fabrizio Corsi, la vicepresidente e amministratore delegato Rebecca Corsi, i dirigenti e tutto l’Empoli Football Club esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Michele Haimovici, giornalista che per anni ha raccontato le vicende azzurre e che successivamente ha ricoperto il ruolo di responsabile della comunicazione del Club dal 2013 al 2017, venuto a mancare nella giornata di oggi”.

“Sono quelle notizie che non vorresti mai sentire – lo ricorda Rebecca Corsi, vicepresidente e amministratore delegato azzurra –. Voglio ricordare Michele solare e sorridente, come l’ho sempre conosciuto, appassionato dei nostri colori, che ha seguito e raccontato con passione e professionalità. In questo momento di grande dolore desidero mandare un grande abbraccio a tutti i suoi cari“.

“Alla famiglia e a tutti i suoi cari – conclude il club – vanno le più sentite condoglianze e la sincera vicinanza della società azzurra in questo momento di profondo dolore”.

La squadra giocherà con il lutto al braccio in suo ricorso il match di oggi (7 febbraio) a Palermo. 

