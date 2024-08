Parco di Serravalle, ricostruito come in origine il ponte ciclopedonale

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Ricostruito come in origine il ponte di legno ciclopedonale al Parco di Serravalle. Una richiesta a lungo sostenuta dai tanti avventori del Parco di Serravalle, che riguardava la parte della struttura che costeggia la piscina comunale e collega i due rami delle piste ciclopedonali.

Il collegamento si era deteriorato nel corso degli anni, fino all’interdizione al passaggio nell’autunno del 2023. Gli uffici tecnici comunali hanno ripreso il disegno del progetto originario e hanno dato mandato per la ricostruzione tale e quale in origine. Stessa lunghezza e larghezza, così come stesso materiale in legno di abete. In aggiunta sarà apposta una segnaletica ad hoc per ricordare che il transito è riservato esclusivamente a pedoni e ciclisti, così da evitare usi impropri da parte di altri veicoli. Il costo dell’opera è stato di 22mila euro, oltre Iva. In questi giorni il ponticino è stato riaperto al passaggio, anche in vista di eventi che valorizzeranno il Parco come il Beat Festival in programma tra fine agosto e inizio settembre.

“La manutenzione delle piccole cose è un punto di valore su cui stiamo basando la nostra azione di governo – commenta il sindaco Alessio Mantellassi – Il Parco di Serravalle è il nostro polmone verde e ha bisogno di molte attenzioni perché frequentato da tantissime famiglie. Con questo intervento risolviamo una criticità che era nota da tempo e ricolleghiamo i percorsi pedonali e ciclabili esistenti”.

“Ci sono già giunti diversi apprezzamenti nei giorni in cui i lavori stavano andando avanti – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Simone Falorni -, significa che quel parco sta a cuore alla nostra cittadinanza così come a noi. Siamo felici di aver dato una risposta in tempi brevi dopo il nostro insediamento”.