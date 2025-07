Prima gli rubano l’auto poi vengono scoperti e portano via anche il cellulare: denunciati per furto e rapina

LIVORNO – I carabinieri della compagnia di Livorno hanno denunciato all’autorità giudiziaria di Livorno due uomini di origine nordafricana, di 20 e 26 anni, gravemente indiziati di essere gli autori di furto di autovettura e rapina a danno di un uomo sulla cinquantina residente sul territorio.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, alle prime luci dell’alba di qualche giorno fa, un cittadino, che stava transitando in centro, tra via Cairoli e Largo Duomo, sarebbe stato aggredito da alcuni giovani stranieri che aveva appena sorpreso a bordo della propria auto rubata poco prima. Dopo aver incrociato l’auto e dopo averla raggiunta una volta fermatasi, la vittima avrebbe intavolato una discussione con i due occupanti del mezzo che è sfociata in una colluttazione. I due sospetti ladri di auto nel corso della discussione avrebbero anche minacciato di colpirlo con una bottiglia di vetro.

Tuttavia, grazie alla tenacia della vittima, che ha prontamente chiamato i carabinieri, gli aggressori si sono allontanati abbandonando la macchina rubata poco prima, ma riuscendo a sottrargli il cellulare durante la colluttazione. I militari del pronto intervento di Livorno, giunti sul posto in pochi istanti, hanno prestato soccorso all’uomo e avviato immediate indagini che hanno consentito in poco tempo di individuare gli autori sospetti nonché rinvenire, recuperare e restituire il cellulare sottratto alla vittima, dalla cui custodia era stata sottratta la somma circa 25 euro, anch’essa recuperata.

Pertanto, grazie alle tempestive indagini e alla conoscenza del territorio, i carabinieri della Sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile di Livorno, che hanno condotto gli approfondimenti investigativi avvalendosi anche di alcune registrazioni dei circuiti di videosorveglianza di interesse, in poco tempo hanno raccolto elementi ed indizi a carico dei due nordafricani, entrambi irregolari sul territorio, denunciandoli a piede libero per ricettazione dell’autovettura e rapina del dispositivo mobile subito restituito al legittimo proprietario.