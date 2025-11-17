Volontario della Misericordia aggredito davanti alla mensa: fermato un senzatetto

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – È stato fermato con l’accusa di tentato omicidio il 40enne ritenuto responsabile dell’aggressione del volontario di 84 anni della Misericordia nella giornata di venerdì (14 novembre),

Si tratta di un senzatetto di origine nigeriana che frequenta la mensa Emmaus dove prestava servizio l’anziano e che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, lo ha aggredito con violenza fuori della struttura mandandolo in gravi condizioni in ospedale, dove la vittima è ricoverata in prognosi riservata dopo una delicata operazione.

Sull’episodio è intervenuto anche il cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente dei vescovi toscani. “Nella Giornata mondiale dei poveri – dice – il nostro pensiero va al volontario di Empoli che è ancora ricoverato in prognosi riservata. A lui e alla sua famiglia la nostra vicinanza e le nostre preghiere. La nostra riconoscenza va a tutti i volontari che ogni giorno si spendono per i più fragili con dedizione, amore e compassione. Senza di loro non potremmo essere portatori di speranza in un mondo che sempre di più soffre ed è in difficoltà“.