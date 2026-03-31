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Un morto nel tamponamento a catena sulla FiPiLi a Montopoli

L'incidente ha visto coinvolti due auto, un furgone e un autoarticolato. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Rilievi della Polstrada

Cronaca
REDAZIONE
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Un morto nel tamponamento a catena sulla FiPiLi a Montopoli (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

MONTOPOLI – Un altro incidente mortale nella mattinata: si è verificato all’uscita di Montopoli della FiPiLi. 

Squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta dalle 9 all’altezza dell’uscita in direzione mare per l’incidente stradale.  Si è trattato di un tamponamento che ha visto coinvolte due autovetture, un furgone e un autoarticolato. Il personale dei vigili del fuoco ha estratto dalle lamiere i feriti e li ha consegnati al personale sanitario.

Il personale medico del 118 ha purtroppo constatato il decesso di una persona. È durata poi a lungo messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nel sinistro e il luogo dell’intervento.

Attivato anche l’elisoccorso Pegaso. Sul posto la Polizia Stradale, il 118 e Avr per il ripristino dell’arteria stradale.

© Riproduzione riservata

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