11 C
Firenze
martedì 31 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tentano il furto di rame nel capannone: arrestati in due

Sono stati notati e fermati dai carabinieri, allertati dalla segnalazione della presenza di un auto sospetta in zona. Stavano portando via i cavi

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
I carabinieri di San Miniato (foto carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura

SAN MINIATO – Nella mattinata di domenica (29 marzo) i carabinieri dell’aliquota radiomobile di San Miniato, hanno arrestato, in flagranza di reato due uomini, per tentato furto aggravato di rame.

L’intervento è scattato intorno alle 11, quando la centrale operativa ha ricevuto la segnalazione di un’auto sospetta, ferma nelle vicinanze di un capannone industriale dismesso a Ponte a Egola.

I carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, hanno individuato il veicolo segnalato e, una volta all’interno dell’immobile, hanno sorpreso i due soggetti rispettivamente di 57 e 25 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine mentre erano intenti a tagliare e accumulare cavi e componenti in rame precedentemente divelti dall’impianto della struttura.

L’immediato intervento ha impedito che il rame venisse portato via. Il materiale recuperato è stato prontamente restituito al legittimo proprietario.

I due arrestati, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, sono stati portati nelle proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata del giorno seguente, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana per entrambi.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
11 ° C
11.8 °
9.9 °
37 %
7.7kmh
0 %
Mar
10 °
Mer
12 °
Gio
14 °
Ven
19 °
Sab
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1244)ultimora (859)sport (145)Eurofocus (59)demografica (42)Tecnologia (34)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati