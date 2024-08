Empoli-Monza, D’Aversa: “Gara già importante per salvezza”

Poi D’Aversa: “Abbiamo qualcosa che ci manca e non siamo al meglio, per esempio Alberto Grassi è squalificato. Qualche emergenza c’è. Avrei preferito iniziare al completo, ma non è possibile non solo qui a Empoli. Siamo ad agosto, ma la posta in palio non è da agosto. Considerare la Coppa Italia ma non potrà essere semplice come col Catanzaro. Contro il Monza è un’altra cosa, lo scorso anno sono arrivati a metà classifica. Hanno cambiato allenatore ma hanno avuto molta continuità nell’organico. In confronto noi abbiamo cambiato dieci giocatori. Dobbiamo andare in campo facendo calcio ed essendo propositivi. Loro hanno qualità e struttura”.