EMPOLI – Davide Nicola a Cagliari: “Porterò sempre Empoli nel cuore”.

Davide Nicola a Cagliari, il tecnico della storica salvezza dell’Empoli in serie A scrive ai tifosi dopo l’annuncio ufficiale del Cagliari come successore sulla panchina di Claudio Ranieri.

Cagliari in cui da Empoli con Davide Nicola è in arrivo, manca ancora l’ufficialità, anche il difensore Sebastiano Luperto.

Nicola a Cagliari, c’è l’annuncio ufficiale della società sarda e anche la comunicazione di accordo per la risoluzione del contratto da parte dell’Empoli.

Empoli che nei giorni scorsi ha ufficializzato l’arrivo del neo tecnico D’Aversa.

Empoli ringrazia Davide Nicola: “Al tecnico e al suo staff, protagonisti della storica salvezza della passata stagione, va il sincero ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune per il futuro sportivo e professionale”.

Cagliari annuncia l’arrivo di Nicola: “Davide Nicola è il nuovo allenatore del Cagliari: il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione”.

Nicola lascia Empoli dove ha scritto un capitolo memorabile nella storia della società toscana della cittadina di nemmeno 50mila abitanti, con un percorso culminato con il gol salvezza di Niang al Castellani in Empoli-Roma.

La lettera di Davide Nicola ai tifosi dell’Empoli via social: “Cari tifosi, è con profonda emozione che vi scrivo queste parole. La nostra ultima stagione insieme è stata un viaggio indimenticabile e un capitolo straordinario della mia vita che rimarrà per sempre nel mio cuore.

Insieme abbiamo realizzato un’impresa storica, raggiungendo una salvezza che molti ritenevano fuori portata. Ogni sfida affrontata, ogni vittoria conquistata, è stata possibile grazie alla vostra passione e al vostro sostegno incondizionato.

Desidero ringraziare di cuore la famiglia Corsi per la fiducia e l’opportunità di guidare questa fantastica squadra. Il presidente Fabrizio e sua figlia Rebecca sono stati un solido e leale riferimento, assieme al direttore Accardi che non ha fatto mai mancare il suo appoggio e la sua amicizia. A loro va tutta la mia riconoscenza.

Non dimenticherò la dedizione e il talento dei giocatori, insieme al lavoro instancabile del personale tecnico e di tutto lo staff azzurro: sono stati tutti fondamentali per il successo collettivo.

Un grazie speciale va a voi, cari tifosi. La vostra correttezza in ogni momento, dentro e fuori dal campo, è stata un esempio commovente di sportività.

Anche se è arrivato il momento per me di affrontare nuove sfide, porterò sempre Empoli nel cuore. I ricordi di questa stagione, le emozioni condivise e il calore della vostra accoglienza saranno parte di me. Per sempre. Con affetto e gratitudine”

Il Cagliari nell’accogliere il neo tecnico: “La capacità di motivare i giocatori e sviluppare una strategia vincente al cospetto di ogni tipo di pressione, le qualità umane e l’empatia con il gruppo e l’ambiente sono tutte qualità che fanno di Davide Nicola una figura in grado di trasmettere valori quali perseveranza e visione a lungo raggio, cruciali per inseguire tutti insieme gli obiettivi fissati e guardare al futuro con rinnovata fiducia. Meticoloso, preparato, un vero combattente: per Nicola è ora tempo di una nuova sfida”.