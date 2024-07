Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – D’Aversa nuovo allenatore Empoli, contratto fino 2026.

Roberto D’Aversa nuovo allenatore Empoli, c’è l’annuncio ufficiale della società toscana martedì 2 luglio 2024.

D’Aversa, ex tecnico del lecce, subentra a Davide Nicola, artefice della salvezza in serie A della società toscana. Una salvezza last minute conquistata dagli azzurri toscani vincendo al Castellani con la Roma.

Nicola diretto a Cagliari.

Roberto D’Aversa, rende noto la società, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

L’arrivo di d’Aversa era stato preannunciato dal presidente Corsi un paio di settimane fa.

Oltre a D’Aversa, entreranno a far parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra Salvatore Sullo, nel ruolo di allenatore in seconda, Marco Piccioni, collaboratore tecnico, Luigi Turci, preparatore dei portieri, Danilo Massi e Riccardo Ragnacci preparatori atletici.

La nota biografica pubblicata dalla società. “Roberto D’Aversa è nato a Stoccarda, in Germania, il 12 agosto 1975. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, da calciatore conta quasi 500 partite nei professionisti, vestendo le maglie di Prato, Casarano, Monza, Cosenza, Pescara, Sampdoria, Ternana, Siena, Messina, Treviso, Mantova, Gallipoli, Triestina e infine Virtus Lanciano. Terminata la carriera da calciatore con la maglia degli abruzzesi nell’estate del 2013, diventa responsabile dell’area tecnica della formazione rossonera per poi un anno dopo firmare il contratto come allenatore della società frentana.

Dopo una prima salvezza in Serie B, nel dicembre del 2016 viene chiamato dal Parma, in Lega Pro, dove conquista, dopo i playoff, la promozione in B. Confermato sulla panchina ducale anche nella stagione seguente, compie il doppio salto, riportando il Parma in A. Rimane alla guida tecnica degli emiliani per altre due stagioni, ottenendo un quattordicesimo posto al suo debutto da allenatore in Serie A e un undicesimo posto nella stagione successiva. Chiusa l’esperienza col Parma nel 2021, allena, sempre in A, prima la Sampdoria e nell’ultima stagione il Lecce”.