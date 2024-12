A Follonica la base della banda specializzata nei furti in abitazione: presi in quattro

Getting your Trinity Audio player ready...

FOLLONICA – Sgominata la banda specializzata in furti di abitazione a Firenze: aveva la sua base operativa a Follonica.

I Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Firenze, supportati dall’Arma locale, a conclusione di una complessa indagine, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto quattro uomini italiani, di età compresa fra i 35 e 53 anni. I fermati sono stati bloccati dai militari, che hanno fatto irruzione all’interno di un bed & breakfast di Follonica scelto dalla presunta banda come base operativa per i colpi in Toscana.

Le indagini, coordinate dalla pcoruca di Firenze, sono state avviate a seguito di un furto in abitazione avvenuto a Fiesole nell’ottobre scorso ed hanno permesso di collegare tale evento ad una lunga serie di fatti anaoghi, per la commissione dei quali i malviventi erano soliti utilizzare suv di grossa cilindrata (circa 500 cv) con targhe clonate. Costante è emerso essere il modus operandi: gli esecutori materiali venivano fatti scendere dall’autista in strade isolate, mentre quest’ultimo attendeva alla guida, con il motore acceso, mantenendosi in costante contatto con i complici, avvisandoli dell’eventuale arrivo di pattuglie. Il gruppo si procurava l’ingresso nelle case distruggendo ogni barriera o ostacolo, arrecando gravissimi danni alle abitazioni stesse mediante arnesi atti allo scasso (martelli di grosso calibro, asce, cacciavite, flessibili e piedi di porco).

Al momento del fermo è stata recuperata parte della refurtiva degli ultimi furti, messi a segno nei giorni scorsi nei comuni di Impruneta, Strada in Chianti, Scandicci, Collesalvetti, Bagno a Ripoli, Cerreto Guidi e Prato.

I fermati sono stati condotti alle carceri di Firenze Sollicciano e Grosseto. All’esito dell’udienza di convalida il Gip di Grosseto ha convalidato i fermi ed ha applicato per tutti la misura della custodia cautelare in carcere.