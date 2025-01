Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Aggressioni autisti e controllori bus e tram: sciopero a Firenze

Aggressioni autisti e controllori bus e tram, sciopero di quattro ore proclamato giovedì 23 gennaio 2025 i da FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA CISAL, per “gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza del lavoratori”.

I bus di Autolinee Toscane, annuncia l’azienda in una nota, potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano dell’area fiorentina. Il servizio non viene garantito dalle ore 8.30 alle ore 12.29.

Per quanto riguarda Gest, gestore tramvia, il servizio non viene garantito dalle ore 20 alle ore 24.

Lo sciopero, spiega AT, coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per le ultime 4 ore di lavoro.

Lo sciopero è stato indetto “per denunciare le violente e reiterate aggressioni a conducenti, chiedendo urgentemente un fermo e risolutivo intervento a tutela dell’incolumità e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente prestano servizio alla collettività”.

Gest: “Per ciò che riguarda personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone: 4 ore con la medesima articolazione degli addetti all’esercizio.

Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: ultime 4 ore del turno di lavoro. L’adesione al precedente sciopero indetto per gli stessi motivi da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, è stata del 90%”.

Come sottolinea Gest, lo sciopero è stato indetto a causa delle “violente e reiterate aggressioni a conducenti bus, conduttori tramvie, controllori, verificatori titoli viaggio e altre tipologie di personale front/line registrate nella provincia di Firenze. 29 dicembre 2024: autista AT offesa e minacciata con blocco del servizio su linea 9. 15 gennaio 2025 autista di AT minacciato con un coltello su linea 20. 20 gennaio 2025: autista urbano di AT minacciato e preso a sputi su linea 30. 20 gennaio 2025 autista tramvia GEST aggredita su linea T1 nel tentativo di aiutare una passeggera”.

Sull’aggressione avvenuta lunedì 20 gennaio scorso a bordo di un tram della linea T1, l’ad di Gest, Denis Ratto: “Esprimiamo vicinanza e solidarietà alla nostra collega che fa parte della famiglia di Gest che, con un atto coraggioso, ha cercato di aiutare un’altra donna aggredita in modo vile. Nell’eventuale procedimento ci costituiremo parte civile e denunceremo per interruzione di servizio pubblico. La violenza, sia verbale che fisica, ai danni di persone che svolgono il proprio lavoro non sono accettabili e vanno sempre condannate. Ringraziamo le forze dell’ordine intervenute prontamente”.

Per quanto concerne AT, “La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 4 ore proclamato da FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA CISAL di Firenze, del 17 novembre 2023, fu del 28,83%”.