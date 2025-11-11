Allarme a Fucecchio per la fuoriuscita di sostanze irritanti da una ex conceria

Getting your Trinity Audio player ready...

FUCECCHIO – Una fuoriuscita di sostanze irritanti ha richiesto l’intervento del nucleo specializzato dei vigili del fuoco, chiamato per verificare alcune esalazioni provenienti dalle caditoie del piazzale interno di una conceria non attiva. Le analisi hanno confermato la presenza di acido solfidrico, composto che a contatto con l’umidità può generare monossido di carbonio e altre emissioni irritanti.

L’allarme è scattato ieri (10 novembre) quando una squadra del distaccamento locale è stata inviata in viale Cristoforo Colombo per un sopralluogo. Durante la prima ricognizione, gli operatori hanno richiesto il supporto del nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), attivato per approfondire l’origine e la natura delle sostanze sprigionate dalle caditoie.

Attraverso un’analisi strumentale della qualità dell’aria e campionamenti mirati, i tecnici hanno identificato una concentrazione significativa di acido solfidrico, sostanza responsabile dell’odore pungente e dei possibili effetti irritanti riscontrati in zona. Le condizioni riscontrate hanno reso necessario un immediato intervento di messa in sicurezza.

I vigili del fuoco hanno subito interdetto e delimitato l’area, vietando l’accesso in attesa dell’arrivo delle squadre specializzate incaricate di avviare la bonifica dei canali di raccolta del piazzale. Le operazioni, programmate per la giornata di oggi, 11 novembre, saranno eseguite da personale qualificato con il supporto tecnico di Arpat, ente chiamato a monitorare gli effetti delle emissioni e verificare eventuali ricadute sull’ambiente circostante.

Non risultano persone coinvolte o esposte a livelli critici di sostanze nocive, ma la zona è rimasta sotto controllo per prevenire rischi derivanti da potenziali variazioni delle condizioni atmosferiche o dalla dispersione delle esalazioni.

Gli enti competenti forniranno aggiornamenti sugli esiti delle operazioni e sulla completa messa in sicurezza del sito non appena disponibili.