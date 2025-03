Alluvione a Sesto Fiorentino, lento ritorno alla normalità: strade chiuse per la ripulitura

Getting your Trinity Audio player ready...

SESTO FIORENTINO – Lento ritorno alla normalità anche per Sesto Fiorentino dopo l’alluvione.

La viabilità è regolare su gran parte del territorio comunale di Sesto Fiorentino, con l’eccezione di piazza Vittorio Veneto, via Barducci, piazza del Mercato, via della Tonietta, piazza della Chiesa, via del Soderello, via Scardassieri, via dei Ciompi, via Savonarole e zone limitrofe dove proseguono i principali interventi di ripulitura.

Restano al momento chiusi i sottopassi di viale Machiavelli e piazza della Chiesa dove sono in corso le operazioni di sgombero da acqua e fango.

A causa di movimenti franosi sono interrotte la strada provinciale 130 al chilometro 11 e via di Baroncoli. Sia in città che nella parte collinare permangono alcune criticità minori (come detriti o restringimenti) che interferiscono con la circolazione. Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione alla guida e ad attenersi alle indicazioni e alla segnaletica presente sul posto.

Il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti sarà svolto regolarmente su tutto il territorio.

Il ritiro dei rifiuti ingombranti sarà effettuato da Alia previa richiesta da farsi tramite Aliapp, il sito www.aliaserviziambientali.it , oppure il call center (800.888333-199.105105-0571.1969333).

I rifiuti ingombranti possono anche essere conferiti all’Ecocentro di via De Gasperi negli orari di apertura.

Le scuole e i servizi all’infanzia, come precedentemente comunicato, saranno aperti. Eventuali variazioni degli orari di ingresso e uscita saranno comunicate direttamente dai singoli istituti. I servizi pre e post scuola e trasporto scolastico saranno svolti regolarmente; il servizio mensa è attivo con alcune variazioni dei menù dovute alle limitazioni operative conseguenti all’allagamento del centro cottura di Qualità&Servizi a Calenzano.