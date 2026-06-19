Arrestato subito dopo la truffa del finto carabiniere ad un’anziana di Reggello

FIGLINE E INCISA VALDARNO – Lo scorso lunedì (15 giugno) i carabinieri della compagnia di Figline Valdarno hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un 51enne, accusato di truffa aggravata commessa con il modus operandi del finto carabiniere, oltre che di resistenza, lesioni personali ad un pubblico ufficiale e fuga pericolosa ex articolo 192 comma 7 bis del codice della strada, così come modificato dal recente decreto-legge cosiddetto “pacchetto sicurezza”, che sanziona la condotta di chi si dà alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l’altrui incolumità.

L’uomo, è stato fermato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Figline Valdarno mentre si trovava a bordo di un’utilitaria a noleggio, segnalata al 112 a seguito di una truffa consumata in località Prulli di Sopra di Reggello ai danni di un’anziana signora. La donna sarebbe stata infatti contattata poco prima sulla propria utenza telefonica da un sedicente carabiniere il quale la notiziava che, nel corso di presunte attività di indagini, era emerso il coinvolgimento della sua autovettura in merito ad un furto e che per questi motivi la figlia sarebbe stata sottoposta ad un interrogatorio. Presa dal timore delle conseguenze legali nei confronti del proprio familiare e data l’insistenza del finto carabiniere, con questa modalità truffaldina la donna si sarebbe convinta perciò a consegnargli, una volta presentatosi presso la sua abitazione, tutti i monili presenti in casa, tra cui anche la sua fede in oro.

Ricevuta la notizia, i militari dell’Arma si sono dunque subito messi alla ricerca dell’autovettura sospetta. A quel punto, dopo averla intercettata nei pressi di un’altra abitazione dove nel frattempo era stato segnalato al 112 un ulteriore tentativo di truffa con il medesimo modus operandi, i carabinieri dell’aliquota operativa hanno perciò deciso di fermare l’autovettura per identificare l’uomo a bordo. All’atto del controllo, però, l’uomo ha velocemente effettuato una manovra per crearsi lo spazio per la fuga e, dopo aver accelerato, ha investito uno dei militari dell’Arma operanti, per poi scappare dopo aver anche urtato e danneggiato anche l’autovettura di servizio.

L’autovettura in fuga è stata poi fermata da un’altra pattuglia dei carabinieri nel frattempo sopraggiunta che è riuscita a bloccare l’uomo dopo un pericoloso inseguimento nel centro di Figline.

L’uomo, trovato in possesso della refurtiva poco prima sottratta all’anziana signora, è stato perciò arrestato in flagranza. Dopo essere stato ristretto presso le camere di sicurezza, a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, è comparso ieri (18 giugno) dinanzi al giudice del rito direttissimo che ne ha convalidato l’arresto, disponendo la misura degli arresti domiciliari.