Auto in fiamme nel parcheggio dell’ospedale pediatrico Meyer

Veicolo in fiamme nella notte al Meyer. È successo stanotte (29 giugno) nel parcheggio esterno dell’ospedale pediatrico fiorentino in viale Pieraccini a Careggi. Pronto l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Firenze che sono arrivati sul posto intorno alle 2.

La squadra del comando di Firenze e l’autobotte hanno effettuato lo spegnimento dell’autovettura andata completamente distrutta.

Non ci sono altre persone coinvolte né altri automezzi. Per l’indagine sulle cause dell’evento sul posto anche la polizia.