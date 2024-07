Beccato a nascondere l’hashish sul retro della prefettura di Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Scoperto mentre nascondeva una bustina di hashish sul retro della prefettura in via Giacomini ieri pomeriggio (19 luglio). Denunciato dalla polizia un ragazzo di 19 anni con l’accusa di illecita detenzione di sostanza stupefacente.

Tutto è iniziato alle 18, quando il 19enne si sarebbe fermato proprio vicino al cancello sul retro della prefettura di via Giacomini per nascondere una bustina tra la vegetazione lì presente. Scena che non è sfuggita agli agenti in servizio che, insospettiti, hanno esaminato i movimenti del 19enne lungo il perimetro della struttura.

Gli agenti hanno immediatamente contattato la centrale operativa della questura per approfondire la vicenda. Le volanti sono intervenute nel giro di pochi istanti trovando il sospetto ancora seduto sul marciapiede proprio vicino all’aiuola, dove si stava nascondendo.

Dopo accurati controlli, gli agenti hanno scovato proprio nel punto indicato dal personale di vigilanza una bustina con alcune dosi di hashish, subito sequestrata. Il giovane, già noto alle forze di polizia, è stato immediatamente sottoposto a fermo per identificazione e successivamente per lui è scattata la denuncia.