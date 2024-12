Campi Bisenzio, operaio muore nel magazzino Esselunga: scatta lo sciopero

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Operaio muore nel magazzino Esselunga di Campi Bisenzio. La tragedia è avvenuta nella notte del 30 novembre: l’uomo lavorava nel deposito e-commerce della Città metropolitana di Firenze.

L’azienda, su richiesta delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze unitarie dei lavoratori, ha deciso la chiusura del magazzino fino alle 12 di lunedì 2 dicembre.

In attesa che sia fatta completa luce su ciò che è accaduto, i sindacati e le rappresentanze unitarie dei lavoratori si stringono attorno alla famiglia e dichiarano per la giornata di lunedì 2 dicembre 15 minuti di sciopero in tutti i negozi fiorentini per testimoniare la propria vicinanza e solidarietà.

Lo sciopero, per decisione delle rappresentanze unitarie dei negozi, non prevederà l’astensione dal lavoro, ma la trattenuta della retribuzione equivalente che sarà chiesto all’azienda di devolvere ai familiari del lavoratore.