Cancellazioni e ritardi per i treni per un guasto sulla linea Firenze – Pisa

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Odissea senza fine l’11 agosto per migliaia di pendolari e turisti che dalla Toscana si spostano verso sud.

A causa di un guasto sulla linea Pisa – Firenze, la circolazione è rimasta bloccata a per lunghissimo tempo, e si sono accumulati ritardi esagerati sulla tratta, anche in considerazione del fatto che ci sono molti convogli che hanno accumulato dai 50 agli 80 minuti di ritardo.

Per precauzione, sono state soppresse anche alcune corse per Firenze (al momento bloccate nella stazione di Pontedera) e non si conosce ancora l’entità del guasto, che si è verificato nelle vicinanze di Empoli.

Naturalmente, non è stato possibile creare un servizio di bus sostitutivi e quindi la rabbia dei viaggiatori monta col passare dei minuti.

La circolazione è stata ripristinata poco prima delle 13 con il via libera della corsa (con 104′ di ritardo) Firenze – La Spezia e la contestuale ripartenza del treno 4030 partito da Pisa per Firenze (e fermo a Pontedera) con un’ora di ritardo. Mentre sono state confermate le cancellazioni delle due corse successiva per Santa Maria Novella.

I disagi sono stati amplificati anche dalla ormai consueta chiusura estiva del tratto tra Pistoia e Montecatini Terme, che non consente soluzioni alternative di deviazione da Pisa o Viareggio

BN