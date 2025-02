Caos per i treni sulla Firenze – Viareggio fra cancellazioni e ritardi

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Caos per il traffico ferroviario sulla linea Firenze – Viareggio per l’investimento di un uomo (non si esclude l’atto volontario) nella tratta fra Prato e Pistoia.

Nelle ore cruciali per i pendolari, quelle della mattina, molte sono state le corse cancellate, limitate o sostituite da autobus con ripercussioni e ritardi che hanno condizionato a lungo la mattinata.

A causa del momentaneo blocco alla circolazione sulla tratta ferroviaria Firenze-Prato-Pistoia, in accordo con la Regione Toscana, i possessori di titolo ferroviario potranno utilizzare i bus extraurbani di linea di at che collegano le tre città.

L’utilizzo dei titoli di viaggio di Trenitalia sui bus di Autolinee Toscane, solo in quella tratta, rimarrà valido fino al termine del blocco della circolazione.