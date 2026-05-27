‘Colf’ e ‘badanti’ invisibili al Fisco: l’indagine della Finanza svela oltre un milione e mezzo di redditi nascosti

L’ombra dell’evasione fiscale si allunga sul settore dell’assistenza familiare. Nei primi quattro mesi dell’anno, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Firenze ha portato alla luce una fitta rete di irregolarità legate al lavoro domestico, quantificando in oltre 1,5 milioni di euro i redditi completamente occultati alle casse dello Stato.

L’operazione, sviluppata operativamente dai militari della Compagnia di Castelfiorentino, è nata da una profonda analisi del territorio e dallo studio minuzioso delle normative tributarie che regolano le posizioni di ‘colf’ e ‘badanti’. L’attenzione degli investigatori si è concentrata in modo particolare sulle condizioni di legge che permettono l’esonero dalla presentazione dei redditi. Per fare chiarezza, i finanzieri hanno passato al setaccio circa duemila posizioni fiscali, incrociando i dati presenti negli archivi telematici e valutando i margini di rischio per ogni singolo profilo.

Da questo imponente screening è emerso un quadro ben delineato: numerosi lavoratori, pur percependo compensi ampiamente superiori alle soglie previste per usufruire dell’esenzione, omettevano in modo sistematico di presentare la dichiarazione dei redditi. Il bilancio di questa campagna ha portato all’esecuzione di ventuno controlli mirati, che si sono tradotti nell’identificazione di altrettanti evasori totali. I proventi non dichiarati derivano interamente da lavoro dipendente.

L’impatto dei controlli ha tuttavia innescato un rapido ‘effetto domino’ sul fronte della conformità fiscale. Di fronte alle verifiche delle Fiamme Gialle, infatti, diversi soggetti finiti sotto la lente d’ingrandimento hanno scelto la via della regolarizzazione spontanea. Pur muovendosi in ritardo, queste persone hanno presentato le dichiarazioni mancanti e, in molti casi, hanno versato le imposte dovute e le relative sanzioni prima ancora di ricevere la notifica formale degli atti di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La campagna di ispezioni, concepita per garantire l’equità nel sistema tributario e per tutelare i lavoratori regolari contro ogni forma di concorrenza sleale, non si esaurisce con questo primo bilancio. La Guardia di Finanza ha infatti confermato che l’attività di monitoraggio e prevenzione all’interno del delicato comparto domestico proseguirà a pieno ritmo anche nei prossimi mesi.