FIRENZE – Corridoi universitari, due studenti rifugiati accolti dall’Università di Firenze.

La rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci ha ricevuto il 22 ottobre in Rettorato una studentessa e uno studente arrivati in ateneo, in quanto beneficiari di una borsa di studio nell’ambito del progetto University Corridors for Refugees Unicore, promosso dall’Agenzia Onu per i Rifugiati (Unhcr).

Si tratta di una ragazza di 25 anni, originaria del Ruanda e proveniente come rifugiata dal Kenya, che frequenterà il corso di laurea magistrale in International relations and European studies della Scuola di scienze politiche e di un 28enne originario del Sud Sudan e proveniente come rifugiato dall’Uganda, sarà studente del corso di laurea magistrale in Software: Science and Technology della Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali.

I due nuovi arrivati, selezionati sulla base del merito e della motivazione, si aggiungono ai sei, fra studenti e studentesse, che grazie a questo progetto studiano a Firenze.

Sono partner dell’iniziativa Unifi Diaconia Valdese, Fondazione Solidarietà Caritas, Fondazione Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira.

L’Università di Firenze aderisce dal 2020 al progetto dell’Unhcr, destinato nell’edizione di quest’anno ai giovani rifugiati residenti in Kenya, Mozambico, Niger, Nigeria, Sudafrica, Tanzania, Uganda, Zambia e Zimbabwe.

Per aiutare gli studenti rifugiati a frequentare l’università con il progetto UNICORE, l’Ateneo fiorentino sostiene Miles4Migrants: l’organizzazione offre i propri servizi di prenotazione dei voli aerei a prezzi vantaggiosi per i partners e le università che possono contribuirvi, utilizzando le donazioni dei privati, misurate in termini di miglia o di punti. I biglietti aerei rimangono, infatti, un ostacolo significativo per gli studenti meritevoli in quanto non coperti dal progetto. La pagina web di riferimento per fare donazioni è https://miles4migrants.org/unicore_it.