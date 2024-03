Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Droga e bomba carta, due arresti a Firenze

Droga e bomba carta, la Guardia di Finanza di Firenze in zona Novoli durante il controllo di un’auto con a bordo due ragazzi italiani, ha trovato un cartone contenente chili di droga, soldi falsi, bomba carta e taser.

I due giovani sono stati arrestati e tradotti nel carcere di Sollicciano a Firenze.

All’interno dell’auto trovato un cartone contente circa 1,7 chilogrammi di marijuana suddivisa in 14 bustine di cellophane termosaldate. Le successive operazioni di perquisizione eseguite nelle rispettive abitazioni hanno consentito di rinvenire altra 8,2 chilogrammi di hashish, ulteriori 1,1 kg di marijuana, 300 g di cocaina, 6 g di Ketamina, 4 bilancini di precisione. Denaro contante per un valore di 16.650 euro. Una bomba carta di manifattura artigianale, un taser da 98.000 Volt e 13.000 euro suddivisi in banconote risultate palesemente false.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, i due giovani sono stati tratti in arresto e associati alla Casa Circondariale di Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione della Guardia di Finanza di Firenze nell’ambito dell’intensificazione del controllo del territorio nei vari quartieri della città su disposizione della Prefettura-

Il procedimento, rende noto GdF con una nota, è attualmente pendente in fase di indagini preliminari e l’effettiva responsabilità delle persone destinatarie della misura restrittiva personale, in uno con la fondatezza delle ipotesi d’accusa mosse a loro carico, saranno vagliate nel corso del successivo processo.