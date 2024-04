Getting your Trinity Audio player ready...

Terremoto in Toscana, decine scosse in Mugello e Val di Bisenzio.

Terremoto in Toscana, decine di scosse nella notte in Mugello e in Val di Bisenzio, nei Comuni di Cantagallo, Vernio, Vaiano.

Le più intense con magnitudo 3.1 a Barberino di Mugello e 3.0 a Vernio.

Tanta paura. Persone in strada.

Il punto via social di Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, sabato 27 aprile mattina: “È stata una lunga notte per i cittadini della zona di Barberino di Mugello e Val di Bisenzio. Tanta paura a causa dello sciame sismico con oltre 120 scosse, la più alta di magnitudo 3.1 ML, e il ricordo del terribile terremoto del 2019 ancora vivo. Dalle verifiche svolte non si segnalano comunque danni o criticità.

Continuiamo il monitoraggio con il sistema di Protezione Civile e ringrazio tutte le persone che hanno offerto assistenza nella notte”.

Nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 aprile il Comune Barberino di Mugello via social: “La situazione è costantemente monitorata ed al momento non risultano segnalazioni in merito a eventuali conseguenze”.

Comune di Vaiano: “Uno sciame sismico è in atto nella zona di Barberino di Mugello con scosse di modesta entità che interessano anche la Val di Bisenzio. La più elevata, nella notte, è stata di magnitudo 3.1 della scala Richter. Nelle ultime ore si sono susseguite numerose scosse. Il monitoraggio del sistema regionale è in corso.

Non si segnalano criticità o danni.

Comune di Cantagallo: “Uno sciame sismico è in atto nella zona di Barberino di Mugello con scosse di modesta entità. La più alta è stata di magnitudo 3.1 ML ma nelle ultime 12 ore si sono susseguite circa 45 scosse, monitoraggio del sistema regionale in corso. Il sistema di protezione civile Comunale e Intercomunale è in stato di allerta e monitora l’evoluzione della situazione

Dunque ancora scosse in Toscana. A inizio aprile scorso scosse in Alto Mugello con epicentro Palazzuolo sul Senio. Scosse a Certaldo e sciame sismico a Pieve Santo Stefano.

Lo scorso 17 febbraio ancora in Alto Mugello scossa di magnitudo 3.5 avvertita vicino a Marradi.

Lo scorso 18 settembre 2023 il terremoto con epicentro Marradi di magnitudo 4.9, seguito da numerose scosse. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani il 22 settembre firmò lo stato di emergenza regionale.