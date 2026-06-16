E-bike modificate e monopattini senza targa, pioggia di sanzioni a Firenze

FIRENZE – Sfrecciavano a oltre 40 chilometri all’ora (ma in un caso la velocità poteva arrivare a 54) senza pedalare su mezzi modificati per aggirare i limiti di legge. Si tratta di quattro e-bike irregolari che sono state sequestrate dalla polizia municipale nei giorni scorsi, mentre 34 conducenti di monopattini sono stati sanzionati per mancanza di targhino o casco. I controlli sono partiti direttamente dalle segnalazioni dei cittadini e si sono concentrati soprattutto sui passaggi di questi veicoli nei pressi di giardini e aree verdi.

Le pattuglie dei reparti di Rifredi e Campo di Marte, sia in divisa sia in abiti civili, hanno effettuato interventi mirati nelle zone di piazza Dalmazia, via Mariti e via di Terzolle nei pressi dell’area verde, via Baracca nelle vicinanze del Giardino Medaglie d’Oro e nelle aree verdi di via Morandi e via Locchi.

In tre giorni di controlli sono stati 34 i conducenti di monopattini sanzionati: 23 per la mancata esposizione del targhino (totale 2300 euro) e 11 perché privi di casco (500 euro complessivi).

Sono state invece 4 le e-bike irregolari sequestrate in piazza Dalmazia: i veicoli erano dotati di un manettino/acceleratore che consentiva di superare i 40 km/h, e uno raggiungeva i 54 km/h senza dover pedalare. Per tutti è scattata la sanzione da 1900 euro; i mezzi sono stati portati in depositeria. Per uno dei conducenti, che ha ammesso di aver eseguito personalmente le modifiche, si è aggiunta una ulteriore sanzione da 845 euro.

“Tanti cittadini ci segnalano la pericolosità di questi mezzi – dichiara l’assessore alla sicurezza urbana e polizia municipale Andrea Giorgio – Stiamo facendo un lavoro importante sia per la formazione di chi guida questi veicoli sia di maggior attenzione al rispetto delle regole del Codice della Strada. Penso al percorso avviato con Casa Rider e rivolto in particolare ai ciclofattorini che utilizzano le e-bike. A questo si affianca l’attività della Polizia Municipale perché anche i controlli e le sanzioni sono fondamentali per la sicurezza sulle strade della città”.