Equipe chirurgica al femminile di Firenze salva paziente in condizioni gravi

FIRENZE – Un’equipe chirurgica al femminile del San Giovanni di Dio ha salvato un uomo di 65 anni colpito da una rottura dell’aorta, una delle emergenze più gravi e delicate in chirurgia vascolare. La vicenda risale alle scorse settimane, quando il paziente, in stato di shock emorragico, è arrivato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale fiorentino.

Secondo quanto ricostruito dall’Asl Toscana centro, l’uomo presentava un aneurisma dell’aorta addominale di circa 8 centimetri. Il paziente viene trasferito immediatamente in sala operatoria per un intervento di chirurgia tradizionale, durante il quale viene eseguito un innesto aortico. Al tavolo operatorio in qualità di primo chirurgo che coordina l’equipe, c’è la dottoressa Azzurra Guidotti, le altre chirurghe sono le dottoresse Clara Pigozzi, Rachele Petroni, Sara Simongini. Al loro fianco una ferrista, tre infermiere e una anestesista, tutte donne.

L’operazione è riuscita e il paziente, inizialmente ricoverato in terapia intensiva, è stato poi trasferito nel reparto di medicina, dove prosegue la ripresa. Una conferma dell’efficacia e della preparazione del team, che ha saputo gestire una condizione ad altissimo rischio.

La dottoressa Guidotti ha spiegato che “la chirurgia è tradizionalmente appannaggio degli uomini, ma le cose stanno cambiando: crescono le chirurghe, stiamo diventando più esperte e rivestiamo ruoli sempre di maggiore responsabilità ed esperienza“.

Soddisfazione anche da parte del direttore delle specialistiche chirurgiche, Stefano Michelagnoli, che ha sottolineato; “Accolgo con gioia questa notizia, una equipe tutta rosa è stata una prima volta per la Vascolare, ma diventerà fortunatamente una norma grazie alla grande competenza delle nostre professioniste”.

Anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha commentato pubblicamente la notizia sui propri canali, definendo l’intervento un esempio del valore della sanità pubblica toscana, capace di affrontare emergenze complesse grazie al lavoro di squadra e alla competenza dei propri operatori.