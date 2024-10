Evacuata una scuola a Firenze per le lesioni a un cantiere di ristrutturazione

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Evacuato un istituto scolastico a Firenze per le lesioni strutturali in un cantiere che si trova ai piani inferiori, dove sono in corso lavori di ristrutturazione.

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti in una scuola in via Giovanni dei Marignolli, il liceo scientifico Da Vinci, dopo che è stato avvertito un boato.

Giunti sul posto hanno effettuato il controllo dei locali per scongiurare il coinvolgimento di eventuali persone che si trovavano nel cantiere.

Immediata è stata poi l’attivazione del piano di emergenza dell’istituto con l’evacuazione di tutto il personale presente nel plesso per un totale di circa mille persone.

Sul posto anche il funzionario tecnico per le verifiche ma non ci sono persone coinvolte. Sul posto anche la polizia locale , la protezione civile metropolitana e comunale e il personale sanitario. Sul posto per un sopralluogo è arrivata anche la sindaca Sara Funaro.

I tecnici della Città Metropolitana di Firenze hanno effettuato controlli strutturali: in due aule didattiche, una al piano terreno e l’altra al primo piano, si sono verificate fessurazioni di due tramezzi di murature non portanti. Sono in corso accertamenti sulle cause delle fessurazioni ma non ci sono lesioni nè cedimenti strutturali.

“I primi accertamenti escludono qualsiasi tipo di danni alla struttura portante – spiega Beatrice Barbieri, consigliera della Metrocittà delegata all’edilizia scolastica nell’area fiorentina – Aspettiamo la relazione dei vigili del fuoco”.