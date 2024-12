Fausto Lamparelli nuovo questore di Firenze: si insedia il 16 dicembre

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Nuovo questore a Firenze: è Fausto Lamparelli. Proviene da Perugia e assumerà l’incarico il 16 dicembre.

Dirigente generale di pubblica sicurezza, nato a Benevento, 60 anni, coniugato con un figlio, ha conseguito la laurea in giurisprudenza all’università degli studi di Napoli-Federico II e la laurea specialistica in Scienze delle pubbliche amministrazioni all’università degli studi di Catania.

Vincitore del concorso pubblico, nel 1990 ha svolto a Roma, alla Scuola superiore di polizia, il corso di formazione previsto per i commissari della polizia di Stato e, nel 1991, quale prima sede di servizio è stato assegnato alla questura di Bologna prima con l’incarico di funzionario addetto all’Ufficio prevenzione e soccorso pubblico e poi, trasferito alla Squadra mobile, ha diretto la sezione operativa Rapine e Omicidi e la sezione Antidroga.

Dal 1999 al 2017 ha diretto le squadre mobili di Ascoli Piceno, Latina, Bari, Genova e Napoli conseguendo numerosi successi nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso e comune.

Nel 2017, promosso Dirigente superiore della Polizia di Stato, ha assunto a Roma l’incarico di Direttore del Servizio Didattica della Scuola Superiore di Polizia dedicandosi alla formazione e all’aggiornamento dei Funzionari e Dirigenti della Polizia di Stato.

Nel 2018, presso la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato a Roma, ha assunto l’incarico di Direttore del servizio polizia scientifica, responsabile a livello nazionale delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato dedite alle indagini di natura forense a supporto delle investigazioni.

Nel 2019 ha assunto l’incarico di Direttore del servizio centrale operativo della Polizia di Stato, responsabile a livello nazionale del coordinamento delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato dedite al contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso, comune e del contrasto ai delitti di grave allarme sociale, collaborando per le indagini di carattere transnazionale con i reparti investigativi di numerosi Stati.

Nell’ottobre del 2023 ha assunto l’incarico di Questore della provincia di Perugia.

Docente di Tecniche investigative e analisi criminale all’Università degli Studi di Napoli- Federico II- Master di II Livello in criminologia e diritto penale. Analisi criminale e politiche per la sicurezza urbana.

Docente di strumenti e tecniche investigative per la lotta alle mafie all’università degli Studi di Palermo, Pisa e Torino – Master di II Livello Apc – Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione.

Ha svolto numerosi incarichi di docenza in diversi Istituti di formazione della Polizia di Stato sull’intero territorio nazionale, alla Scuola superiore di polizia a Roma, all’istituto per ispettori della Polizia di Stato di Nettuno, alla Scuola internazionale di alta formazione per la prevenzione e contrasto al crimine organizzato di Caserta e alla Scuola superiore della magistratura.

Dal 16 dicembre 2024 assumerà l’incarico di questore della Provincia di Firenze.