Ferisce la compagna con un tagliaunghie e finisce in manette

FIRENZE – Picchia la compagna ma alla porta bussano i carabinieri: arrestato 30enne peruviano. È successo martedì quando i carabinieri di Firenze Rifredi hanno arrestato in flagranza di reato un giovane cittadino, classe ‘94, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.

I militari si sono recati a casa dell’uomo per effettuare una nei suoi confronti quando, dopo aver bussato alla porta, ha aperto una donna, la sua compagna, che, in preda ai traumi di una violenza appena subita, alla vista dei carabinieri p scoppiata a piangere. La 29enne peruviana è stata subito messa in sicurezza e trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale di Careggi, dove, una volta tranquillizzata e rassicurata, ha raccontato ai carabinieri di essere vittima, da diversi mesi, di violenze fisiche e verbali da parte del compagno. Proprio quella stessa mattina, l’uomo le aveva causato delle ferite al collo e alle gambe con un tagliaunghie.

Ricostruita, quindi, la dinamica dei fatti e raccolti importanti elementi indiziari a carico del cittadino, già noto alle forze dell’ordine, i carabinieri lo hanno arrestato e condotto nel carcere di Sollicciano. La sua compevoleza dovrà essere appurata nel corso del processo.