Firenze per tre giorni nella morsa del caldo: è bollino rosso

FIRENZE – Ancora una volta l’ondata di calore coinvolge il capoluogo toscano. Per tre giorni, a partire dal 29 luglio, infatti, per Firenze scatta l’allerta di livello rosso.

Lo dice l’indicatore del bollettino del Ministero della Salute che certifica il massimo livello di rischio caldo per la popolazione e in particolare per gli anziani e i fragili

Firenze in buona compagnia. Il 29 luglio, infatti, il bollino rosso riguarda anche Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia e Rieti, fermandosi ai soli capoluoghi di provincia, che sono quelli monitorati. Il 30 luglio all’elenco si aggiungeranno Roma, Torino e Napoli, ‘scenderà’ in arancione Campobasso.

Come ogni volta scattano i consigli per una serie di semplici comportamenti e misure di prevenzione che possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore. Si tratta delle 10 semplici regole (pubblicate sul sito del Ministero della Salute) in grado di limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli). Si possono trovare qui.