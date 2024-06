Grande festa dei Carabinieri, cerimonia ufficiale a Firenze

LORENZO (FI).

DANDO PROVA DI SPICCATA PROFESSIONALITÀ, NON COMUNE INTUITO INVESTIGATIVO E PROFONDA DETERMINAZIONE, FORNIVA RISOLUTIVO CONTRIBUTO IN PROLUNGATE E COMPLESSE ATTIVITA’ INVESTIGATIVE CHE CONSENTIVANO DI DISARTICOLARE MOLTEPLICI SODALIZI CRIMINALI, CONNESSI TRA LORO ED OPERANTI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL’ESTERO, DEDITI AL TRAFFICO INTERNAZIONALE DI SOSTANZE STUPEFACENTI. L’OPERAZIONE, SVILUPPATA CON PROLUNGATE ATTIVITA’ TECNICHE E LA COLLABORAZIONE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI, SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DI 118 PERSONE, 42 DELLE QUALI IN FLAGRANZA, LA DENUNCIA IN STATO DI LIBERTÀ DI ALTRE 35 E IL SEQUESTRO DI OLTRE 821 CHILOGRAMMI DI SOSTANZE STUPEFACENTI, RISCUOTENDO IL PLAUSO DELLE AUTORITA’ E CONTRIBUENDO AD ESALTARE IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE.

Provincia di Firenze, territorio nazionale ed estero, dicembre 2019 – febbraio 2024

ENCOMIO SEMPLICE DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “TOSCANA” CONCESSO A:

MARESCIALLO MAGGIORE FRANCESCO PULCRANO;

MARESCIALLO CAPO MASSIMILIANO BONAVENTURA;

VICE BRIGADIERE FRANCESCO CELLAMARE,

RISPETTIVAMENTE COMANDANTE E ADDETTI ALLA STAZIONE DI BAGNO A RIPOLI (FI), NONCHE’ A:

LUOGOTENENTE DANILO ALBERTO DI MASCIO;

LUOGOTENENTE UGO IACUITTO,

ENTRAMBI ADDETTI ALLA SEZIONE INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE DEL REPARTO OPERATIVO DI FIRENZE.

EVIDENZIANDO SPICCATO INTUITO INVESTIGATIVO, ELEVATE QUALITÀ PROFESSIONALI E NON COMUNE INIZIATIVA, FORNIVA DETERMINANTE CONTRIBUTO IN SERRATA ATTIVITA’ INVESTIGATIVA, AVVIATA A SEGUITO DEL DECESSO DI UNA COPPIA DI ANZIANI CONIUGI NELL’INCENDIO DELLA PROPRIA ABITAZIONE, CHE PERMETTEVA DI STABILIRE LA NATURA DOLOSA DELL’EVENTO, INIZIALMENTE ATTRIBUITO AD UN CORTO CIRCUITO, MA NELLA REALTA’ FINALIZZATO AD OCCULTARE L’ASSASSINIO DELLA COPPIA COME CONSEGUENZA DI UNA VIOLENTA RAPINA.

GLI ESITI DELL’INDAGINE, CHE SI CONCLUDEVA CON IL FERMO DI INDIZIATO DEL RESPONSABILE, SUSCITAVANO AMPI CONSENSI TRA LE AUTORITA’ E LA POPOLAZIONE, ELEVANDO IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE.

Bagno a Ripoli (FI), 5 – 11 dicembre 2023