Ha fondato un’associazione per la sicurezza stradale: nominato poliziotto ad honorem

FIRENZE – Il figlio è morto in un incidente stradale e lui ha costituito un’associazione per ricordarlo ed evitare altre stragi sulle strade.

C’è anche un fiorentino tra i nuovi poliziotti ad honorem nominati a Caivano nel corso delle celebrazioni di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani.

Proprio quest’ultimo ha conferito il titolo all’ingegnere fiorentino Stefano Guarnieri, fondatore dell’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus, per l’impegno civile profuso quotidianamente nella sua attività. Stefano nel 2010 perse suo figlio Lorenzo: aveva 17 anni e mezzo quando fu investito e ucciso a Firenze.

L’associazione, che ne porta il nome in sua memoria e della quale è presidente la mamma Stefania, da allora ha un solo obiettivo: zero morti sulle strade fiorentine.

Dopo la prematura scomparsa di Lorenzo, Stefano si è sempre dedicato alla prevenzione per la sicurezza stradale: il suo impegno, la sua determinazione e il lavoro, svolto insieme ad altre associazioni ed alle istituzioni italiane, hanno portato ad una sempre maggiore e concreta sensibilizzazione sulle vittime di reato, nonché ad una proposta di legge, nota come “omicidio stradale” diventata poi legge nel 2016.

La vicenda e la sua sempre attiva partecipazione alle attività della Polizia di Stato fiorentina, anche con incontri nelle scuole del capoluogo toscano, organizzati anche con la partecipazione della Polizia Stradale di Firenze, hanno subito richiamato l’attenzione e la sensibilità del Questore Maurizio Auriemma che ha voluto personalmente proporlo come poliziotto ad honorem.

Il poliziotto ad honorem acquisisce la particolare qualità di socio dell’Associazione Nazione della Polizia di Stato e viene iscritto all’Albo di Onore, diventando ambasciatore e promotore di legalità in Italia e nel mondo.

Il titolo è stato assegnato a Stefano Guarnieri “per essere stato al fianco della Polizia di Stato nella costruzione di progetti di prevenzione per la sicurezza stradale e di formazione per l’ascolto dei bisogni delle vittime. Con ammirazione e gratitudine per aver saputo mettere al servizio della comunità con generosa professionalità il dolore per la perdita del sui figlio Lorenzo. Nella certezza che attraverso il suo intelligente e instancabile impegno continui ad essere ambasciatore in ogni tempo dei valori a cui si ispira l’operato della Polizia di Stato.”

Le sue prime parole dopo la nomina sono state di ringraziamento al ministro dell’Interno, nonché alle persone che fanno parte della grande famiglia della Polizia e che ha incontrato, evidenziando infine come con il loro lavoro si abbia la possibilità di migliorare la vita di tante persone e di salvarla: “la sicurezza stradale e una cosa importante, soprattutto sulle nostre strade, così come stare sempre vicini alle vittime di reato”.

Il Questore Maurizio Auriemma, insieme a tutta la Polizia fiorentina, ha espresso i complimenti al neo poliziotto ad honorem, con immenso affetto e gratitudine.