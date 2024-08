In agosto la solidarietà della Caritas Firenze non va in vacanza: 645 le persone assistite

FIRENZE – La solidarietà nei confronti dei più bisognosi non va in vacanza.

quotidianamente dalla. Volontari e operatori continueranno ad essere presenti anche nel mese di agosto per garantire l’assistenza ai più fragili. Rimangono

“L’estate è un momento ancora più delicato – commenta Vincenzo Lucchetti, presidente di Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze – per chi è in situazioni di difficoltà, perché molte attività e persone che costituiscono un punto di riferimento vanno in ferie ed è maggiore quindi il rischio di solitudine. Per questo la nostra presenza è ancora più importante in questi mesi”

Le mense servono mediamente 370 pasti quotidiani (il 4,5 degli ospiti sono over 75, uno ha 90 anni): quella di via Baracca apre le porte ogni giorno dalle 11,15 alle 13,15, accogliendo mediamente 190 persone a pasto, mentre le 8 mense di quartiere danno da mangiare complessivamente a 180 persone al giorno.