Le Misericordie Fiorentine in prima fila per l’alluvione in Valdelsa ed Emilia Romagna

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Misericordie fiorentine in prima fila per l’alluvione che ha colpito i territori della Valdelsa e dell’Emilia Romagna.

Sette misericordie che fanno parte del Coordinamento dell’Area Fiorentina hanno concluso una settimana di intenso lavoro. Le squadre delle confraternite di Campi Bisenzio, Bagno a Ripoli, Lastra a Signa, Impruneta, Galluzzo, Firenze e Firenzuola sono state impegnate nei territori di Castelfiorentino e Bologna, lavorando senza sosta per ripristinare le zone devastate dalle alluvioni.

In totale sono stati 24 i volontari che, alternandosi nei giorni, hanno lavorato per riportare la normalità in quelle aree. Dopo un primo intervento di emergenza con l’utilizzo di idrovore per la rimozione dell’acqua in eccesso, i volontari hanno proseguito con l’impiego dei moduli acqua per le attività di ripristino e pulizia, restituendo decoro e sicurezza alle comunità colpite.

“Il lavoro delle Misericordie – dice Andrea Ceccherini, presidente del Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina – è sempre stato e continua ad essere fondamentale nelle situazioni di emergenza. La nostra missione è quella di supportare chi è in difficoltà e anche in questa occasione i nostri volontari hanno risposto con straordinaria dedizione e spirito di solidarietà. È una testimonianza concreta del valore della nostra rete di Misericordie, che non esita mai ad attivarsi per aiutare le comunità in momenti di grave crisi”.