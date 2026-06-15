Maxifurto di orologi nella casa fiorentina di Moise Kean: bottino da 300mila euro

FIRENZE – Un colpo da centinaia di migliaia di euro è stato messo a segno nella casa fiorentina del calciatore della Fiorentina e della Nazionale italiana, Moise Kean. I ladri hanno approfittato dell’assenza dell’attaccante viola, che in questi giorni non si trova in Italia, per fare irruzione nella sua abitazione situata nel quartiere residenziale di Campo di Marte, non lontano dallo stadio Artemio Franchi.

Il bottino rimediato dai malviventi è a dir poco ingente: secondo le prime stime, dal perimetro domestico sarebbero spariti diversi orologi di grandissimo valore, per una refurtiva complessiva che ammonterebbe a circa 300mila euro. A scoprire il furto e a dare l’allarme al numero unico di emergenza, nella mattinata di oggi, è stato un ospite del calciatore, che si trovava nell’abitazione e si è accorto dei vistosi segni di effrazione.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri del Nucleo radiomobile e i militari della Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Firenze. Gli specialisti dell’Arma hanno lavorato a lungo all’interno delle stanze del calciatore, eseguendo i rilievi tecnici alla ricerca di impronte digitali, tracce biologiche o elementi utili lasciati dai banditi durante il raid.

Gli investigatori stanno inoltre passando al setaccio i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza private della casa e dagli impianti pubblici della zona, nel tentativo di ricostruire l’esatta dinamica del colpo, l’orario del blitz e individuare la banda in fuga. S

econdo una prima e parziale ipotesi investigativa, i malviventi potrebbero essere entrati in azione sul retro dello stabile, riuscendo a scavalcare o a forzare un accesso secondario per poi penetrare nell’appartamento di Kean senza dare nell’occhio.