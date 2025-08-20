Palpeggia e molesta due ragazze per strada, arrestato dai carabinieri

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Palpeggia e molesta due ragazze per strada, arrestato dopo l’intervento dei carabinieri.

Nella tarda serata di ieri (19 agosto), i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale.

Alle 22 circa è pervenuta alla centrale operativa tramite il numero unico di pronto in tervento 112, una richiesta d’intervento da parte di una ragazza, che ha riferito un insistente tentativo di approccio sessuale rivolto ad una sua amica da parte di un passante. In particolare, un uomo, avvicinatola, chiedeva alla giovane di allontanarsi con lui, abbracciandola e palpaggiandole le parti intime.

Al categorico rifiuto opposto, lo stesso ha rivolto le sue attenzioni alla richiedente dell’intervento e per questo entrambe, avvicinate nei pressi della fermata della tramvia Dalmazia, hanno cercato aiuto rifugiandosi all’interno di un esercizio commerciale. L’uomo, notato l’arrivo della pattuglia, si è dato alla fuga a piedi, per poi essere raggiunto e bloccato dai carabinieri, ai quali opponeva attiva resistenza, rifiutando di fornire le proprie generalità.

Condotto per questo presso alla stazione dei carabinieri di Firenze Santa Maria Novella, è stato successivamente identificato e, al termine, dichiarato in arresto e condotto al carcere di Sollicciano a disposizione della procura di Firenze.