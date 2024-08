Rapina a colpi di casco a Santa Maria Novella, denunciati due minorenni

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Rapina a colpi di casco da moto per un pacchetto di sigarette: fermati i presunti autori fuori dalla stazione di Santa Maria Novella, 2 minorenni.

I due ragazzi di 15 e 16 anni di origine straniera, sulla base di quanto ricostruito dagli investigatori, dovranno ora rispondere dell’accusa di rapina ad un 30enne in strada. L’episodio in questione, avvenuto la notte a cavallo tra sabato 27 e domenica 28 luglio, sarebbe avvenuto poco dopo l’una di notte in via Alamanni dove la vittima, in quel momento a passeggio, sarebbe stata avvicinata e al contempo accerchiata proprio da una coppia di ragazzi di origine straniera. Uno di questi avrebbe cercato di colpire il malcapitato con un casco da motociclista, accompagnando il gesto con l’immediata richiesta di consegna di un pacchetto di sigarette.

L’uomo, aggredito all’improvviso, sarebbe riuscito a non farsi colpire, consegnando alla fine il magro bottino; ma i rapinatori non si sarebbero però accontentati, continuando ad agitare minacciosamente il casco e pretendendo dal 30enne anche telefono e portafoglio. Quest’ultimo sarebbe tuttavia riuscito a divincolarsi e a trovare rifugio nella stazione centrale dove è stato subito soccorso dalla polizia ferroviaria.

Poco dopo gli agenti hanno rintracciato, non molto distante, i 2 indagati, uno dei quali aveva ancora in tasca la cosiddetta refurtiva. Dopo la denuncia i due sono stati accompagnati in una struttura per minori.