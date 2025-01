Rubano soldi e documenti a una turista, incastrate da poliziotti in borghese

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Rubano soldi e documenti a una turista ma vengono individuate e denunciate dalla polizia.

Durante uno specifico servizio di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati predatori, personale della Squadra Mobile ha sorpreso le donne mentre asportavano dall’interno dello zaino indossato dalla vittima un portafogli contenente la somma di 105 euro, oltre ai documenti personali.

I poliziotti in borghese, insospettiti dall’atteggiamento delle tre, hanno deciso di seguirne i movimenti e hanno notato che le stesse, dopo aver individuato la vittima nelle vicinanze del Duomo, cominciavano a seguirla senza perderla di vista. Mentre una faceva da palo, le altre due, dopo aver aperto lo zaino, con un gesto fulmineo le hanno asportato il portafogli per poi allontanarsi con passo spedito. La scena non è sfuggita ai poliziotti in borghese che hanno subito bloccato le responsabili e restituito il maltolto alla vittima che fino a quel momento non si era accorta di nulla.

Le tre cittadine di origine bulgara, di etá compresa tra i 21 e i 47 anni, le più anziane delle quali note alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, su disposizione della procura di firenze, sono state accompagnate presso le camere di sicurezza di via Zara in attesa della convalida della misura precautelare prevista con rito direttissimo nella mattinata odierna.