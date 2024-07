Sbalzato dalla moto viene travolto da un’auto e muore

Getting your Trinity Audio player ready...

CAMPI BISENZIO – Muore a 21 anni in moto contro un’auto. Il dramma si è consumato alle prime ore dell’alba a Campi Bisenzio, in via Paolieri all’altezza dell’incrocio con via di Limite.

Il giovane motociclista, residente nella zona, è morto sul colpo e l’arrivo dei sanitari sul posto non è servito se non a constatare il decesso. Per i rilievi dell’incidente mortale, invece, sono intervenuti i carabinieri.

Al momento è scattata una denuncia per omicidio stradale ai danni dell’automobilista, un ventiseienne anche lui di Campi Bisenzio. Ma sarà l’autopsia, disposta dal pubblico ministero di turno, a chiarire ulteriori aspetti della vicenda. Secondo le prime ricostruzioni il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo per poi venire sbalzato nella corsia opposta dove sarebbe poi stato travolto mortalmente dall’auto.

Entrambi i mezzi, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria, sono intanto stati sottoposti a sequestro penale e affidati al custode giudiziario.