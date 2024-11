Spaccata alla gioielleria con l’auto rubata: via orologi per 10mila euro

Getting your Trinity Audio player ready...

REGGELLO – Sfondano la vetrina di una gioielleria e portano via orologi di valore.

È successo nella notte fra il 28 e il 29 novembre in via Guido Monaco a Reggello, in provincia di Firenze. A intervenire sul posto, dopo che si era attivato l’impianto d’allarme del negozio, i carabginieri dell’aliquota radiomobile di Figline Valdarno.

Ignoti, usando come ariete un’autovettura provento di furto, hanno danneggiato la vetrina ed asportato orologi Cartier del valore di circa 10mila euro. Subito dopo si sono dati alla fuga a bordo di un’altra autovettura.

Le indagini, per individuare i malviventi, sono a cura dei carabinieri della compagnia di Figline e Incisa Valdarno.