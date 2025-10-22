Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Spaccia in auto per le vie di Firenze: arrestato a 25 anni.

Nella sera di lunedì (20 ottobre) la polizia giudiziaria del commissariato di San Giovanni, unitamente alla squadra antidroga della polizia municipale di Firenze, sono intervenuti in via dei Vanni per la segnalazione di un soggetto che effettuava probabili cessioni di sostanza stupefacente a bordo di un’autovettura.

Nel corso di un riservato servizio di osservazione, gli operatori hanno notato l’uomo uscire da un’abitazione della medesima via e dirigersi in direzione centro città con l’auto segnalata. Alla luce delle circostanze emerse, i poliziotti hanno proceduto a seguire il soggetto, il quale, dopo aver imboccato via Della Bella ed essersi accostato a lato della strada, ha fatto salire a bordo un altro soggetto, che è sceso dopo pochi metri. L’uomo, immediatamente fermato e sottoposto a controllo, ha consegnato spontaneamente agli operatori due involucri contenenti cocaina per un peso totale di 1,10 grammi, riferendo di averla appena acquistata dal conducente dell’autovettura per la cifra di 60 euro.

Fermato anche il presunto venditore, il 25enne poi identificato, i poliziotti hanno trovato, nella sua disponibilità, denaro contante per un totale di 60 euro all’interno del portafogli e nell’auto 5 involucri di cocaina per un peso totale di 3 grammi circa.

Estesi i controlli nella sua abitazione, gli agenti hanno rinvenuto 1375 euro, vari involucri contenente cocaina per un totale di 75 grammi circa, 1 panetto contenente hashish di 66 grammi circa, un bilancino digitale e materiale verosimilmente da confezionamento.

Il 25enne, già noto alle forze di polizia, è stato condotto alle camere di sicurezza della locale Questura e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è comparso per il rito direttissimo.