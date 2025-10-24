18.3 C
Firenze
venerdì 24 Ottobre 2025
Taglio del nastro a Careggi per il nuovo robot per la chirurgia mini invasiva

Permetterà di abbreviare i tempi della degenza post ospedaliera. È stato donato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Taglio del nastro a Careggi per il nuvro robot per la chirurgia mini invasiva (foto Toscana Notizie)
Taglio del nastro a Careggi per il nuvro robot per la chirurgia mini invasiva (foto Toscana Notizie)
FIRENZE – La chirurgia mini invasiva si fa ancora meno invasiva con l’arrivo all’ospedale di Careggi a Firenze di un robot chirurgico, donato dalla Fondazione Cr Firenze, che consentirà di effettuare interventi in laparoscopia con una sola incisione di appena due centimetri e mezzo da cui far passare tutti gli strumenti utili all’operazione.

Il nuovo macchinario è stato presentato oggi e presto entrerà in funzione. Il fatto di dover praticare un solo taglio e un solo foro nei pazienti garantirà degenze più brevi, minor dolore ma anche la possibilità di operare un maggior numero di persone nel corso dell’anno e quindi liste di attesa più corte. Potrà essere utilizzato in interventi selezionati, ad esempio per la prostatectomia radicale o in chirurgia ginecologica, nell’ambito della chirurgia della mammella o dell’orecchio, della chirurgia generale, di parete e toracica.

“Si tratta – evidenzia il presidente della Toscana, Eugenio Giani – di un salto di qualità, in un ospedale come quello di Careggi che è già eccellenza e che nel 2024 Agenas, agenzia del Ministero che non fa sconti a nessuno, ha definito ospedale modello”.

“Ringrazio gli operatori di questo ospedale per la loro prepazione – aggiunge – e ringrazio la Fondazione Cr Firenze, che ha sostenuto economicamente questa donazione”.

L’arrivo del nuovo robot è comunque solo una parte dell’attenzione dedicata in questi anni all’innovazione all’interno del sistema sanitario regionale. “Con il Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza – spiega il presidente -, abbiamo investito molto nelle nuove tecnologie, quelle per la diagnostica e quelle chirurgiche. In questi cinque anni abbiamo spinto molto sul rinnovo delle apparecchiature”.

