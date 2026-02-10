13.2 C
Travolto da un cinghiale mentre transita in moto: muore a 28 anni

Il dramma si è consumato sulla via di Galliano a Barberino del Mugello: l'uomo è stato sbalzato ed è finito fuori strada

Cronaca
REDAZIONE
Travolto da un cinghiale mentre transita in moto: muore a 28 anni (foto vigili del fuoco)
BARBERINO DEL MUGELLO – Travolto da un cinghiale che attraversa la strada, muore motociclista di 28 anni.

Il dramma si è consumato oggi (10 febbraio) alle 11,34 sulla via di Galliano, la provinciale 37: un cinghiale ha attraversato velocemente la strada provinciale colpendo violentemente un motociclista che stava transitando, facendolo sbalzare fuori dalla sede stradale. 

I vigili del fuoco hanno recuperato l’uomo, classe 1997, finito in un balzo di circa due metri. Al termine delle operazioni di rianimazione il medico ne ha purtroppo constatato il decesso. 

