Trovato con la droga all’interno dell’auto rubata: arrestato 23enne

FIRENZE – Trovato con la droga all’inteno dell’auto rubata: arrestato 23enne.

I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Firenze Oltrarno, nella serata del 4 ottobre, hanno arrestato il giovane di origine marocchina, ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Fondamentale la collaborazione con le forze dell’ordine di alcuni dipendenti del Centro commerciale di Ponte a Greve, che hanno subito allertato il Nue 112, avendo notato all’interno del parcheggio del centro commerciale, la presenza sospetta del 23enne all’interno di una autovettura accesa e con le quattro frecce inserite. I carabinieri, quindi, hanno individuato la vettura segnalata ed hanno proceduto al controllo.

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che quel mezzo risultava rubato nella notte tra il 2 e il 3 ottobre nella zona dell’Isolotto. L’uomo, che occupava l’auto e vi stava dormendo all’interno, gravato da numerosi precedenti di polizia, è stato trovato in possesso non solo le chiavi del veicolo, ma anche 7 dosi di cocaina del peso complessivo di 50,4 grammi, pronte per lo spaccio, alcune delle quali occultate all’interno dell’abbigliamento intimo.

Il pubblico ministero, informato dell’arresto, ha disposto di condurre l’indagato al carcere di Firenze Sollicciano, in attesa del giudizio di convalida, mentre l’autovettura rubata è stata restituita al proprietario.