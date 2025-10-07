20.3 C
Firenze
martedì 7 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trovato con la droga all’interno dell’auto rubata: arrestato 23enne

Deve rispondere di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La sua presenza sospetta segnalata dai dipendenti di un centro commerciale

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Il comando dei carabinieri di Firenze
Il comando dei carabinieri di Firenze (foto carabinieri)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Trovato con la droga all’inteno dell’auto rubata: arrestato 23enne.

I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Firenze Oltrarno, nella serata del 4 ottobre, hanno arrestato il giovane di origine marocchina, ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Fondamentale la collaborazione con le forze dell’ordine di alcuni dipendenti del Centro commerciale di Ponte a Greve, che hanno subito allertato il Nue 112, avendo notato all’interno del parcheggio del centro commerciale, la presenza sospetta del 23enne all’interno di una autovettura accesa e con le quattro frecce inserite. I carabinieri, quindi, hanno individuato la vettura segnalata ed hanno proceduto al controllo.

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che quel mezzo risultava rubato nella notte tra il 2 e il 3 ottobre nella zona dell’Isolotto. L’uomo, che occupava l’auto e vi stava dormendo all’interno, gravato da numerosi precedenti di polizia, è stato trovato in possesso non solo le chiavi del veicolo, ma anche 7 dosi di cocaina del peso complessivo di 50,4 grammi, pronte per lo spaccio, alcune delle quali occultate all’interno dell’abbigliamento intimo.

Il pubblico ministero, informato dell’arresto, ha disposto di condurre l’indagato al carcere di Firenze Sollicciano, in attesa del giudizio di convalida, mentre l’autovettura rubata è stata restituita al proprietario.

 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.3 ° C
22.4 °
19.7 °
51 %
2.1kmh
0 %
Mar
21 °
Mer
23 °
Gio
23 °
Ven
25 °
Sab
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (823)ultimora (576)tec (45)Lav (40)vid (38)sal (36)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati