Turismo estivo in bus con la circolare per Saltino e Vallombrosa

Getting your Trinity Audio player ready...

Meno auto sulla montagna di Reggello per andare incontro all’ambiente ma anche per garantire la pace e la serenità dei luoghi. È l’obiettivo del servizio estivo di trasporto pubblico per le località di Saltino e Vallombrosa organizzato dal Comune, in collaborazione con la Città metropolitana di Firenze e ColBUS.

Da domani (7 luglio) all’1 settembre, i residenti e i visitatori potranno usufruire dei servizi circolare Saltino-Vallombrosa e Bus+Trekking, per esplorare comodamente queste splendide località senza l’uso dell’auto.

Il Bus+Trekking è un servizio pubblico che parte da Reggello e Cascia, con fermate principali a Pietrapiana, Saltino, Secchieta, Vallombrosa-Abbazia, Vallombrosa-Bivio Consuma e Vignale. Il servizio non solo permette agli amanti delle escursioni di esplorare a piedi itinerari suggestivi, ma offre anche una connessione diretta con il Museo Masaccio d’arte sacra e la Pieve di Cascia. Per coloro che soggiornano a Saltino e Vallombrosa rappresenta un modo conveniente per accedere ai negozi e ai servizi del capoluogo, garantendo al contempo un’esperienza turistica completa.

In aggiunta l’amministrazione comunale offre un servizio di navetta gratuita dal parcheggio del Vignale, attivo solo la domenica e nei giorni festivi, che effettuerà corse ogni 15 minuti dalle 10 alle 20. In occasione del Festival Foresta Maestra, il 31 agosto e il 1 settembre, sarà attiva una circolare straordinaria mantenendo invariati gli orari previsti.

Per agevolare ulteriormente gli spostamenti, ci sono delle novità per questa stagione: le corse giornaliere in partenza da Firenze e Pontassieve (servite da Autolinee Toscane e ColBUS). Questo servizio collegherà il capoluogo toscano con Pontassieve, Sant’Ellero, Donnini, Tosi, Saltino, Consuma, Pelago e, appunto, Vallombrosa.

A queste, sono confermate le corse ordinarie e il collegamento con Figline Valdarno, rendendo più accessibile le località di montagna per chi viaggia in treno.

Per i ciclisti, è possibile prenotare il trasporto delle biciclette senza costi aggiuntivi rispetto al biglietto di corsa semplice.

Tariffe: corsa semplice percorso breve (Saltino – Vallombrosa o viceversa) 1,50 euro; corsa semplice percorso lungo (da Reggello per Saltino-Vallombrosa-Secchieta, da Saltino per Secchieta) 2,50 euro; biglietto giornaliero (valido tra Saltino – Vallombrosa e Secchieta): 3,50 euro. I biglietti sono acquistabili in bar, tabaccherie e nelle attività economiche di riferimento delle varie località del territorio reggellese. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è disponibile il numero verde 800.335850. Per gli orari è possibile visitare il sito web del Comune di Reggello.