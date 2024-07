Turista colpita e derubata, chiuso per sette giorni noto locale delle colline di Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Ordine e sicurezza pubblica, il questore di Firenze Maurizio Auriemma ha sospesop la licenza per sette giorni ad un noto locale delle colline di Firenze. La sospensione è scattata dalla mezzanotte di oggi (12 luglio).

Il provvedimento, elaborato dalla divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Firenze, è stato emesso a seguito di un episodio che nei giorni scorsi avrebbe visto protagonista una giovane turista americana che, nell’intento di separare due avventori del locale in lite, sarebbe stata colpita con un colpo.

Sul posto le volanti di via Zara, alle quali la giovane avrebbe poi riferito di essere stata vittima anche del contestuale furto della sua borsa contenente i propri effetti personali. Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti, l’episodio non sarebbe il primo avvenuto vicino all’attività dall’inizio della stagione lavorativa.

Secondo quanto emerso, infatti, sarebbero almeno altre tre le occasioni in cui si sarebbero verificate delle liti tra i alcuni frequentatori del locale e che si ipotizza potessero essere anche frutto dell’uso smodato di alcolici.

In particolare, lo scorso 16 giugno, vicino ai bagni del locale sarebbe nato un tafferuglio durante il quale sarebbe volato anche qualche colpo insieme ad un bicchiere, che stando a quanto emerso, avrebbe colpito uno degli avventori.

Sulla base di quanto emerso, per l’autorità provinciale di pubblica sicurezza, rappresentata dal questore Maurizio Auriemma, si è creata una situazione di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha generato allarme sociale che ha richiesto più volte l’intervento anche delle forze di polizia cittadine per ripristinare le condizioni di sicurezza.

La sospensione, disposta ai sensi dell’articolo 100 del Tulps e per la quale è sempre ammesso ricorso, è stata notificata ieri (11 luglio) dalla divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Firenze ed è già esecutiva.