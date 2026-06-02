L’assessora Manetti all’evento Unicoop per i diritti femminili: “Un impegno costante per le pari opportunità”

SESTO FIORENTINO – Nella mattinata di ieri, il punto vendita Coop.fi di Sesto Fiorentino ha fatto da cornice all’evento In marcia per la libertà, una manifestazione organizzata da Unicoop Firenze in stretta collaborazione con la Regione Toscana. L’appuntamento è stato ideato per commemorare gli ottant’anni della nascita della Repubblica Italiana, ponendo un accento particolare sulla storica conquista del primo suffragio femminile nel nostro Paese.

Durante l’incontro è stata ufficialmente inaugurata un’esposizione fotografica, intitolata proprio In marcia per la libertà, un percorso visivo realizzato grazie agli scatti provenienti dall’Archivio Storico Foto Locchi. Per suggellare l’importanza della giornata, la cooperativa ha inoltre provveduto a distribuire una speciale cartolina celebrativa a tutti i clienti e i soci presenti nella struttura.

L’appuntamento ha registrato la partecipazione di diverse figure istituzionali e dirigenziali. Hanno infatti presenziato Damiano Sforzi, neo sindaco del comune fiorentino, il consigliere regionale Lorenzo Falchi e Daniela Mori, attuale presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze.

A rappresentare l’esecutivo regionale è intervenuta Cristina Manetti, assessora alla cultura, che ha sottolineato il profondo valore democratico della ricorrenza: “Ho partecipato con piacere all’iniziativa di Unicoop Firenze dedicata alla celebrazione degli 80 anni della Repubblica italiana e del primo voto alle donne, una conquista fondamentale nel percorso di affermazione della democrazia e dei diritti nel nostro Paese”.

L’assessora ha poi concluso il suo intervento ribadendo la centralità delle politiche regionali volte a sostenere l’emancipazione e la presenza femminile in ogni settore: “La Regione Toscana, anche attraverso il progetto La Toscana delle Donne, porta avanti un impegno costante per il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo delle donne nella società civile, nel mondo delle professioni e in tutti gli ambiti della vita pubblica. In un contesto sociale come quello attuale, è fondamentale continuare a promuovere una cultura delle pari opportunità e una sempre maggiore attenzione al contributo che le donne offrono ogni giorno alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità”.