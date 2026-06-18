Cesare Cremonini incendia la Visarno Arena: il trionfo del cantautore a Firenze con un ospite a sorpresa

FIRENZE – La musica del cantautore bolognese ha trasformato la Visarno Arena in un teatro a cielo aperto, capace di accogliere 65mila fan arrivati da ogni parte d’Italia. La giornata di mercoledì 17 giugno 2026, caratterizzata da un caldo intenso, non ha scoraggiato il pubblico, presente in fila fin dalle prime ore del mattino per conquistare le posizioni migliori sotto il palco.

L’artista, giunto nel capoluogo toscano in elicottero partendo da Pianoro, ha offerto una performance che ha ripercorso la sua intera carriera, regalando al pubblico i brani che hanno segnato generazioni. L’atmosfera ha raggiunto l’apice quando il cantautore ha lasciato spazio alla folla, che ha accompagnato le strofe dei suoi pezzi più famosi in un coro imponente.

Il momento di maggiore emozione è arrivato a metà serata, quando Cremonini ha riservato una sorpresa inaspettata ai suoi sostenitori. Sul palco è salito Luca Carboni, che ha raggiunto l’amico e collega per un duetto sulle note di San Luca. Un incontro artistico suggellato da un abbraccio che ha mandato in visibilio l’arena, già colpita da un’imponente scenografia composta da videowall che proiettavano immagini sincronizzate con le esecuzioni dal vivo.

La presenza di Carboni a Firenze era legata anche ad altri impegni professionali: il musicista, infatti, è stato protagonista di un incontro pubblico presso il Parco di Pratolino per presentare il suo prossimo appuntamento all’interno del Musart Festival, dove si esibirà il 24 luglio. Raccontando il suo percorso artistico e il superamento di un momento di salute particolarmente complesso, Carboni ha sottolineato il valore di questa sua nuova dimensione live: “Per la prima volta il tour non segue l’uscita di un nuovo disco – ha confidato – ho potuto giocare su come raccontare questi quarant’anni di musica senza lacci”.

Il successo registrato alla Visarno Arena conferma, ancora una volta, la capacità del cantautore di unire diverse generazioni sotto un unico palco, consolidando un legame con il territorio toscano che si rinnova a ogni tour.