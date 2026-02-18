Grandi ospiti per l’edizione 2026 del festival della letteratura Testo

FIRENZE – La Stazione Leopolda si prepara a trasformarsi in una gigantesca libreria a cielo aperto, ma dimenticate l’immagine polverosa dei vecchi scaffali. Dal 27 febbraio al 1 marzo torna a Firenze Testo, la fiera dell’editoria contemporanea firmata Pitti Immagine, con un programma che promette di scardinare ogni cliché. Quasi 200 eventi che mettono insieme il sacro e il profano: si va dai grandi nomi della letteratura mondiale alle strategie per ‘fingere’ di aver letto un libro senza essere scoperti, passando per l’analisi dei testi di Sanremo e il potere travolgente dei booktoker.

Il cuore della kermesse pulserà tra i binari della Leopolda con format innovativi come il ‘poetry slam’, una sfida all’ultimo verso tra poeti e poetesse curata dal collettivo Ripescati dalla piena, valida per il campionato nazionale. Ma la vera curiosità è il laboratorio dedicato ai ‘non lettori’: a 75 anni dall’uscita de Il giovane Holden, si insegnerà come barare con stile nelle conversazioni mondane partendo dal capolavoro di Salinger. Per chi invece preferisce le note alle pagine, l’appuntamento è con Il fu Matia Bazar, un gioco da tavolo che esplora i testi delle canzoni tra scambi di significato e acrobazie linguistiche.

L’attualità irrompe prepotente nel calendario dei seminari. La giornalista Sara Scarafia analizzerà il fenomeno degli influencer dei libri che stanno rivoluzionando il mercato su TikTok, mentre il filosofo Paul B. Preciado guiderà un approfondimento sull’identità di genere. Spazio anche alla tecnologia e ai nuovi media: si parlerà dell’impatto dell’intelligenza artificiale nelle traduzioni e si terranno corsi per imparare a scrivere un podcast di successo. Per i nostalgici del genere young adult, non mancherà un focus sul fenomeno Twilight di Stephanie Meyer, un successo da 160 milioni di copie.

Il parterre degli autori è, come sempre, di respiro internazionale. Gli occhi sono puntati su Yasmina Reza, la scrittrice francese pronta a presentare il suo nuovo libro edito da Adelphi, ma anche sullo scrittore iraniano Kader Abdolah e sullo spagnolo Arturo Pérez-Reverte. Di grande impatto civile il dialogo tra Ilan Pappé e Tomaso Montanari sulla tragedia del conflitto israelo-palestinese.

Infine, lo stand della Regione Toscana dedicherà una finestra speciale alla memoria collettiva, celebrando l’80esimo anniversario del voto alle donne. Firenze, per tre giorni, non sarà solo la capitale dell’arte, ma il laboratorio dove il libro torna a essere un oggetto vivo, pop e necessario.