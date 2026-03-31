Da Palazzo Medici Riccardi alle corsie dell’ospedale: donato ai bambini del Meyer lo strumento d’artista

FIRENZE – L’ingresso dell’ospedale pediatrico fiorentino si arricchisce di un nuovo elemento capace di fondere espressione visiva e musica. Da oggi, ad accogliere i piccoli pazienti e le loro famiglie, ci sarà uno speciale pianoforte d’artista personalizzato in ogni suo dettaglio dalla creatività di Skim.

Lo strumento si presenta come un concentrato della poetica visiva dell’artista fiorentino. La superficie del pianoforte è stata interamente decorata utilizzando tinte estremamente vivaci e forme inconfondibili, tra cui spiccano elementi iconici come lettere dell’alfabeto, pennelli, matite e le immancabili piccole barche di carta.

Prima di varcare le porte del Meyer, l’opera ha avuto un ruolo di primissimo piano nel panorama culturale cittadino. Tra il 16 giugno e il 26 settembre del 2022, infatti, il pianoforte è stato il fulcro della mostra personale di Skim ospitata a Palazzo Medici Riccardi. L’esposizione, intitolata “Genesi – L’armonia del Kaos” e curata dallo storico dell’arte Simone Teschioni Gallo, ripercorreva l’intera evoluzione dell’autore, dai primissimi lavori pittorici fino ai cosiddetti “Kaos armonici”. Durante i mesi di apertura, lo strumento non è stato un semplice oggetto da ammirare: i visitatori erano infatti invitati a suonarlo, un’interazione che ha riscosso un grandissimo apprezzamento da parte del pubblico.

Proprio l’entusiasmo e la partecipazione registrati durante l’allestimento hanno spinto l’artista e il curatore a compiere un gesto di grande generosità, donando lo strumento ai bambini attraverso la Fondazione Meyer. L’intento alla base dell’iniziativa è puramente affettivo. Skim ha infatti spiegato di voler trasferire la felicità percepita durante la mostra direttamente ai piccoli ricoverati, con la speranza che l’impatto con l’opera d’arte possa strappare loro un sorriso, fungendo da primo e caloroso abbraccio all’ingresso della struttura sanitaria.

Un valore terapeutico e aggregativo dell’arte sottolineato anche dal curatore Teschioni Gallo, il quale ha ricordato la bellezza dell’armonia scaturita dai tasti suonati dai visitatori. L’obiettivo della donazione, ha evidenziato lo storico dell’arte, è fare in modo che quella stessa gioia possa raggiungere i cuori di tutti, dimostrando come la creatività sia uno strumento straordinario per unire le persone e portare conforto, specialmente nell’affrontare i momenti più difficili.